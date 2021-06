Le Vésinet Wood Cottage Le Vésinet, Yvelines Mon été, ma région Wood Cottage Le Vésinet Catégories d’évènement: Le Vésinet

Yvelines

Mon été, ma région Wood Cottage, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Vésinet. Mon été, ma région

Wood Cottage, le samedi 26 juin à 18:00

Koechlin, 4 pièces (8′) Glinka, 2 mélodies russes (8′) Piazzolla, _Oblivion_ (6′) Debussy, _Arabesque et rêverie_ (8′) Leroy, Piagiola (4′) Chostakovitch, Valse (4′) Avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France : Virginie Dupont, violon Annouck Eudeline, cor Florence Dumont, harpe

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région Wood Cottage 122 Boulevard des États Unis, Le Vésinet Le Vésinet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Vésinet, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Wood Cottage Adresse 122 Boulevard des États Unis, Le Vésinet Ville Le Vésinet lieuville Wood Cottage Le Vésinet