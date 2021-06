Villeparisis Parc Honoré de Balzac Seine-et-Marne, Villeparisis Mon été, ma région Parc Honoré de Balzac Villeparisis Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Parc Honoré de Balzac, le mercredi 1 septembre à 16:00

Schubert, _Trio à cordes en si bémol majeur_ (9′) Berio, _Divertimento_ (6′) Beethoven, _Sérénade en ré majeur op. 8_ (29′) _Avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France :_ Justina Zajancauskaite, violon Ieva Sruogyte, alto Raphael Unger, violoncelle

Entrée libre

Parc Honoré de Balzac 77270 Villeparisis

2021-09-01T16:00:00 2021-09-01T17:00:00

