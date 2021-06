Mon château, mémoires et utopies… Château de Brion, 16 août 2021-16 août 2021, Fournels.

Atelier journaliste en herbe —————————- Découverte du patrimoine fournelais à travers 500 ans d’histoire: Visite d’une partie du château de Fournels et son parc en Lozère, du château-musée de Parentignat (Puy de Dome). Visite des archives, micro à la main, appareil photo en bandouliere, rencontre avec un architecte des Bâtiments de France, d’une conservatrice de musée, d’un chatelain, du Président de la Communauté de Communes et du maire de la ville. Mille et une questions aux lèvres, c’est un immense jeu de pistes qui s’ouvre. Atelier montage audio-visuel Piocher dans les images et les sons captés pour réaliser des courts-métrages photographiques. Présentation des travaux au Centre Permanent de la Photographie de Fournels lors des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 3 cessions d’ateliers auront lieu. Hebdomadaire chaque semaine aura une thématique différentes: 1/ Le château à travers les familles qui l’ont occupé. 2/ Le château et son architecture XVI ème siècle 3/ Le château au XX ème siécle et son devenir

50 € la semaine, sur inscription

Visite, recherches et explorations historiques, ateliers photos et prises de sons

Château de Brion Fournels (48310) Fournels Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00