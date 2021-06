Thionville Thionville Moselle, Thionville MOMOTARO, GARÇON DES PÊCHES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

MOMOTARO, GARÇON DES PÊCHES Thionville, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Thionville. MOMOTARO, GARÇON DES PÊCHES 2021-07-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-28 avenue De Gaulle Parc Napoléon

La compagnie théâtre à dire et Puzzle, vous proposent un spectacle tout publicà partir de 4 ans. Venez voyager et vivre une aventure rocambolesque à travers le Japon en compagnie de Momotaro est un personnage du folklore japonais. Mais sa renommée s'étend bien au-del à puisqu'il est connu jusqu'en Asie de l'Est. Interprétation: Karine TURCO puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/

