Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Mômes & Merveilles / L’histoire du soldat / Cie A L’ Art’Bordage Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Mômes & Merveilles / L’histoire du soldat / Cie A L’ Art’Bordage Beaune, 30 décembre 2021, Beaune. Mômes & Merveilles / L’histoire du soldat / Cie A L’ Art’Bordage LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune

2021-12-30 – 2021-12-30 LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE

Beaune Côte-d’Or Beaune 9 9 EUR Un Soldat pauvre vend son âme -représentée par un violon- au Diable, contre un livre qui permet de prédire l’avenir. Après avoir montré au Diable comment se servir du violon, il revient dans son village.

Hélas, au lieu des trois jours promis, le séjour passé a duré trois longues années…

Personne au village ne reconnaît le Soldat : ni sa mère, ni sa fiancée qui s’est mariée…

Dans une ambiance foraine, une histoire surréaliste, esthétique et poétique, rythmée par la musique de Stravinsky. mise en scène et interprétation : Rémi Verdier et Gilles Bouvier culture.theatre@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 55 61 https://theatredebeaune.com/ Un Soldat pauvre vend son âme -représentée par un violon- au Diable, contre un livre qui permet de prédire l’avenir. Après avoir montré au Diable comment se servir du violon, il revient dans son village.

Hélas, au lieu des trois jours promis, le séjour passé a duré trois longues années…

Personne au village ne reconnaît le Soldat : ni sa mère, ni sa fiancée qui s’est mariée…

Dans une ambiance foraine, une histoire surréaliste, esthétique et poétique, rythmée par la musique de Stravinsky. mise en scène et interprétation : Rémi Verdier et Gilles Bouvier LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Ville Beaune lieuville LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune