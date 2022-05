Molokids : Rick le Cube “Vers un autre monde” Audincourt, 24 mai 2022, Audincourt.

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24 19:20:00

Audincourt Doubs Audincourt

EUR 6

Troisième volet de la série de Rick Le Cube, le spectacle “Vers un autre monde” est une odyssée futuriste à la croisée des arts numériques, du cinéma, des musiques traditionnelles du monde et des musiques électroniques. Les artistes racontent les aventures extraordinaires de Rick, petit personnage cubique et muet. L’utilisation des nouvelles technologiques invite le public à vivre une expérience immersive qui se joue des frontières entre réel et virtuel. Un voyage initiatique autour de la biodiversité.

+33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/molokids-rick-le-cube-vers-un-nouveau-monde/

