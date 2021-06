Meisenthal Halle Verriere Meisenthal, Moselle Mojo Sapiens Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Mojo Sapiens Halle Verriere, 26 juin 2021-26 juin 2021, Meisenthal. Mojo Sapiens

Halle Verriere, le samedi 26 juin à 20:00

La Halle Verrière de Meisenthal a la plaisir de partager avec vous le prochain événement à l’occasion du festival éphémère (( PARENTHESE )): Mojo Sapiens, présent le 26 juin dans la boîte noire 2.0.

Tarif réouverture : 5€

La Halle Verrière de Meisenthal a la plaisir de partager avec vous le prochain événement à l’occasion du festival éphémère (( PARENTHESE )): Mojo Sapiens, présent le 26 juin dans la boîte noire 2.0. Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Halle Verriere Meisenthal