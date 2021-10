Mois du film documentaire – L’intelligence des arbres Courson-les-Carrières, 5 novembre 2021, Courson-les-Carrières.

Mois du film documentaire – L’intelligence des arbres 2021-11-05 18:30:00 – 2021-11-05 20:00:00 Salle des fêtes Impasse des Lavandières

Courson-les-Carrières Yonne Courson-les-Carrières

EUR Un film, qui propose à la fois des éléments de compréhension scientifique et une vision poétique de la forêt et de la communauté des organismes qu’elle héberge. Il enrichit le débat sur les relations entre l’Homme et la forêt.

La projection sera suivie d’un échange.

+33 3 86 41 51 77

