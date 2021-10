(mobilisation citoyenne) Contre le projet d’implantation de 8 éoliennes industrielles géantes Gumières, 14 novembre 2021, Gumières.

Gumières, le dimanche 14 novembre à 11:00

Certaines de ces éoliennes seront positionnées à 500 mètres d’habitations principales ou secondaires. Le village et les hameaux de Gumières, composés d’une population de plus de 300 habitants (école, gites ruraux, auberges, élevages et cultures biologiques ou raisonnées), se situeront à l’intérieur du périmètre des 1500 mètres réputés comme nuisibles par l’Académie de médecine. Le plateau retenu pour leur implantation se situe en limite départementale et régionale Loire – Rhône Alpes / Puy de Dôme – Auvergne et en bordure du parc naturel régional Livradois – Forez. Réserve naturelle et paysagère reconnue, ce lieu exempt de toute pollution donne naissance à de nombreuses sources et rivières se déversant dans les deux départements et dont certaines, comme la Mare, sont des réserves de pêche (truite) et d’eau potable. A ce titre, l’ensemble du territoire de Gumières se trouve dans le périmètre de protection des sources, ce qui contraint ses habitants à de lourds investissements de réhabilitation des filières personnelles d’assainissements (loi Grenelle). Frappée par la tempête de 1999, la nature reprend aujourd’hui ses droits et la route forestière traversant le plateau côtoie le GR3, qui se trouve être l’un des chemins menant à St Jacques de Compostelle. De part et d’autres de ce plateau serpentent à travers les tourbières et la flore aromatique locale (gentiane, verveine, etc…) d’innombrables sentiers pédestres depuis lesquels il est possible d’observer les flux migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux (milan royal, oies et canards, grives musiciennes, etc…) et de croiser différents représentants de la faune sauvage locale (cerfs, biches, sangliers, grenouilles, etc…) Le site historique inscrit de Montarcher (classé “Village de caractère” par le Conseil Général de la Loire) a une vue plongeante sur le plateau. Ce projet ne s’arrêtera pas là, son extension dans la vallée de l’Ance, dans le Puy de Dôme prévoyant l’implantation d’une trentaine d’aérogénérateurs industriels géants supplémentaires…

gratuit

Situées en moyenne à 1100 mètres d’altitude ces éoliennes seront visibles à plus de 50 kms.

Gumières Mairie 42560 GUMIERES Gumières Loire



