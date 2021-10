Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Miz Du Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor Plouha La municipalité de Plouha vous invite à participer à une soirée pour fêter le MIZ DU, le “mois noir”.

Rendez-vous devant la salle l’Hermine.

A 16h 30 : défilé monstrueux dans le bourg avec les enfants costumés qui seront accompagnés par les “Kalyounkas”, les gardiens de l’éveil, de la compagnie Les Tisseurs de Brume.

17h30 : goûter magique et animé par Tino Oudin.

18h30 : retraite aux flambeaux dans le bourg de Plouha avec Les Tisseurs de Brume.

20h : le conteur Samuel Peron vous invite à écouter un conte fantastique “Les Trouilles d’Anatole”.

21h : pour clôturer la soirée, un magnifique spectacle de pyrotechnie de la compagnie Les Tisseurs de Brume.

Restauration sur place avec la participation de food trucks. La buvette de l’association “Le Retour du Jeudi” sera également présente pour vous aider à vous remettre de vos frayeurs !

