EUR Au Domaine du Bugnon, samedi 30 juillet, Mister PB en concert.

Mister PB, c’est un mec, jeune, passionné de musique depuis tout petit…

Après diverses expériences dans plusieurs groupes (The Stud’Z, Phono’ Jack), Mister PB se lance à la conquête de nouveaux horizons, seul, sous la forme d’un « one-man-band » (guitare, harmonica, tambourin, grosse caisse…)

Mister PB invite le public dans son univers où parleraient au fond d’un pub suintant la sueur, des anti-héros, chanteurs à leurs heures, répondant aux sobriquets connus d’Hubert Félix-Thiéfaine, Bob Dylan, Neil Young pour n’en citer que quelques-uns, seraient tous réunis autour d’une chope de bière sentant bon le houblon et d’une vieille guitare traînant de mains en mains.

Désormais accompagné de son « band », composé d’un batteur d’exception (Florian Faucheux) et d’un bassiste au groove survitaminé (Julian Bresson), Mister PB vous emmène…

…sur les sentiers battus d’un univers folk/rock indé mêlant langue de Molière et de Shakespeare, compositions et reprises avec une hargne et une joie de vivre insolente.

Bar et restauration sur place.

contact@domainedubugnon.com +33 3 84 60 20 21 http://www.domainedubugnon.com/

