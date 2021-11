Vitry-sur-Seine Exploradôme Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Mission Radeau ! Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Nous avons besoin de toi ! Aide-nous à **construire un radeau** pour sauver Shoni qui est coincé sur une île déserte ! Attention, pour y arriver, il te faudra connaître quelques secrets de l’eau…

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Construis un radeau en découvrant les matériaux et propriétés de l'eau

