Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Mission Mars 2021 au Planétarium Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Mission Mars 2021 au Planétarium Saint-Étienne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Étienne. Mission Mars 2021 au Planétarium 2021-07-13 – 2021-08-24 Espace Fauriel 28 rue Ponchardier

Saint-Étienne Loire EUR Au cours de l’été 2021, la planète Mars s’offre à vous avec une séance spéciale. Redécouvrez les principes des mission spatiales et l’actualité sans cesse renouvelé à son sujet, grâce aux nombreuses missions qui s’y déroulent. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Espace Fauriel 28 rue Ponchardier Ville Saint-Étienne