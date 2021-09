MISS NINA SIMONE Théâtre Alphone Daudet, 22 octobre 2021, Coignières.

MISS NINA SIMONE

Théâtre Alphone Daudet, le vendredi 22 octobre à 20:45

Ce sont les dernières années de la vie de la légende du jazz, diva au destin incroyable, engagée et révoltée, véritable génie de la musique empêchée par sa couleur de peau de devenir une pianiste classique, qui sont racontées ici. Dans sa relation imaginaire avec Roberto, son intendant philippin, on découvre derrière l’artiste, une femme blessée et tourmentée, dont la vie fut un perpétuel combat… Cette face cachée sublime l’artiste hors norme qu’était Nina Simone et la rend terriblement humaine et attachante. Dans cet ultime voyage, les chansons de Nina Simone, interprétées par Jina Djemba et accompagnée par Julien Vasnier, confèrent un caractère onirique à ce spectacle porté par la musique et le chant. Jina Djemba et Anne Bouvier signent ici une adaptation ingénieuse et pleine de tendresse du roman de Gilles LEROY. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,00€

THEATRE D’après le roman “Nina Simone” de Gilles LEROY, Ed. Mercure de France

Théâtre Alphone Daudet Théâtre Alphonse daudet Coignières Coignières Yvelines



