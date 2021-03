PLAISIR Espace Coluche Plaisir MISERABLES Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

MISERABLES

Espace Coluche, le dimanche 21 novembre à 17:00

Une œuvre forte, un spectacle musical vivant, complet et beau qui ravira les enfants comme les adultes. Jean Valjean, Cosette, Gavroche, les Thénardier… Autant de noms rendus célèbres à tout jamais par Victor Hugo via l’immense épopée populaire des Misérables, « monument » de la littérature française. L’adaptation et la mise en scène de William Mesguich se concentrent sur la petite Cosette en proie à l’injustice et aux redoutables Thénardier. Les quatre comédiens interprètent plusieurs personnages. Chaque séquence est ponctuée d’un passage musical (12 chansons), cette dimension apportant incontestablement UN ROIune touche originale au spectacle. Les décors projetés, tel un livre d’images, sont superbes. Une grande fresque théâtrale et musicale à voir en famille… et pour donner envie de relire le chef d’œuvre de Victor Hugo. Mise en Scène William Mesguich avec Estelle Andrea, Magali Paliès, Oscar Clark, Julien Clément En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,00€

THEÂTRE Durée : 1h10 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T19:00:00

Catégorie d'évènement: Plaisir