Saint-Maixant Moulin de Cussol Gironde, Saint-Maixant Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol Moulin de Cussol Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol Moulin de Cussol, 17 septembre 2021, Saint-Maixant. Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol

le vendredi 17 septembre à Moulin de Cussol Gratuit. Entrée libre.

Démonstrations d’orientation du toit, d’entoilage des ailes et de mouture de blé. Moulin de Cussol Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais Saint-Maixant Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Maixant Autres Lieu Moulin de Cussol Adresse Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais Ville Saint-Maixant lieuville Moulin de Cussol Saint-Maixant