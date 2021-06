Menton Jardin Serre de la Madone Alpes-Maritimes, Menton Mini Toques – Vacances d’été Jardin Serre de la Madone Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

**Crakers, craquelins ou échaudés.** **La plus ancienne trace du craquelin remonte à un écrit de Lespinasse en 1265, où le craquelin est assimilé à un gâteau. L’étymologie du mot** **serait néerlandaise : « crakelinc » qui désigne en flamand « un biscuit sec, craquant sous la dent ».** **Renseignements pratiques :** **Pour les 6/12 ans : de 14h à 16h** **Matériel fourni. Sur réservation.**

Tarif : 18 euros par enfant

