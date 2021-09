Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Mini-stage | Musique Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Le département Musiques Traditionnelles de l’EMDTKB propose des MINI STAGES GRATUITS pour découvrir leurs pratiques.

Un groupe à 14h30 et un autre à 15h30. Dans les locaux de l’EMDTKB Bombarde et Biniou avec Stéphane FOLL + Accordéon Diatonique avec Jérôme PUNGIER Organisé par l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh. +33 2 96 29 35 98 Le département Musiques Traditionnelles de l’EMDTKB propose des MINI STAGES GRATUITS pour découvrir leurs pratiques.

