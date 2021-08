Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Mini Lab: La robotique avec Arduino Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Mini Lab: La robotique avec Arduino ———————————– ### Venez découvrir la programmation robotique avec Lego® Mindstorms, Arduino ou Thymio. Dans le cadre de **Micro-Folie Issy-les-Moulineaux**, l’équipe du Temps des cerises vous ouvre les portes de son MiniLab. Venez découvrir la programmation avec Arduino, et plus particulièrement les potentialités de sa petite carte électronique, dans laquelle vous allez pouvoir mettre un programme que vous aurez codé sur votre ordinateur ! **À partir de 10 ans / Adultes. Durée : 1h30** **Dimanche 17 octobre à 14h30** _Les jours et heures annoncés sont susceptibles de changer en fonction de l’actualité du Temps des Cerises._

Gratuit, sur réservation par téléphone, sur place ou sur www.issy.com/reservation-tempsdescerises

