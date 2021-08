Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Mini Lab: Initiation au langage Python Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Mini Lab: Initiation au langage Python ————————————– ### Découvrir, s’initier, se perfectionner, ces ateliers vous proposent d’entrer dans le monde du codage informatique et de la robotique Dans le cadre de **Micro-Folie Issy-les-Moulineaux**, l’équipe du Temps des cerises vous ouvre les portes de son MiniLab. Python est le langage de programmation le plus utilisé dans le domaine du Machine Learning, du Big Data et de la Data Science. Découvrez tout son potentiel : définition, avantages, cas d’usage comme l’écriture de scripts ou le développement rapide d’applications… **A partir de 11 ans. Durée : 1h30** **Dimanche 10 octobre à 16h30** _Les jours et heures annoncés sont susceptibles de changer en fonction de l’actualité du Temps des Cerises._

Gratuit, sur réservation par téléphone, sur place ou sur www.issy.com/reservation-tempsdescerises

