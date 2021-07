Mini festival de spectacles de rue Prairie d’Amont, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Nantes.

2021-07-27

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : oui Tout public – Jeunesse

Proposé par l’Acavale, association de pédagogie sociale et organisatrice d’ateliers de rue Programmation Mardi 27 à la Prairie d’Amont : Session de jonglages et déambulation musicale avec la compagnie FLAMMA ( de 19H30 à 21H)Mercredi 28 au Clos Toreau: Session de hip et hop et pratiques libre avec le collectif 2LC ( de 19H30 à 20H30 )Jeudi 29 à la Prairie d’Amont : Pique nique et session musicale avec les groupes : INTIK et WASSA Sainte Nébuleuse ( de 19H30 à 21H )Vendredi 30 au Clors Toreau : Sports de rue avec le collectif C’WEST ( de 19h30 à 20h45 )

Prairie d’Amont Cours de la Prairie d’Amont / 9 allée Alain Gerbault Île de Nantes Nantes