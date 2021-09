Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Mini-Festival 2021: Sylvain Beuf Time feel Quartet Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Mini-Festival 2021: Sylvain Beuf Time feel Quartet Université Ouverte de Versailles, 17 octobre 2021, Versailles. Mini-Festival 2021: Sylvain Beuf Time feel Quartet

Université Ouverte de Versailles, le dimanche 17 octobre à 16:00

Un répertoire inspiré par la relecture de standards du jazz, qui ouvre également un espace pour de nouvelles compositions. Une formation originale où apparait une grande complicité avec : Damien Argentieri à l’orgue, Fabrice Moreau à la batterie,Tom Olivier Beuf au piano et à l’accordéon, Sylvain Beuf aux saxophones alto, soprano et ténor.

Réservation en ligne: https://www.weezevent.com/ mini-versaillesjazzfestival-3 Tarif plein: 15 € Tarif réduit: 12 € Tarif école de musique: 5 €

Des standards de jazz revisités autour du saxophone de Sylvain Beuf ! Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles