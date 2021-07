Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne Mini exposition de documents d’archives Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Mini exposition de documents d’archives Archives départementales de l’Aude, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Carcassonne. Mini exposition de documents d’archives

le dimanche 19 septembre à Archives départementales de l’Aude

Cette année, le Ministère de la Culture a choisi de porter un focus particulier sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays. Les Archives départementales de l’Aude vous proposeront donc quelques documents issus de leurs fonds, illustrant cette thématique dans notre département. Découvrez quelques documents inédits sur la thématique « patrimoine ferroviaire ». Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives départementales de l'Aude Adresse 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Archives départementales de l'Aude Carcassonne