Mini Barakacirq 2021-06-12 15:00:00 – 2021-06-12

Bordères-sur-l’Échez 65320 Bordères-sur-l’Échez 10 10 EUR Passing organise son « mini » Barakacirq avec des spectacles de cirque et concert : – « On avait dit qu’on se touchait pas » CIRQUE COMPOST – Duo Acrobatique & Jeu Clownesque

– « Don’t Worry » CIE LE LONG RACCOURCI – Jonglerie Equilibre Mouvement Manipulation & Genou

– « Tricot » KIRN CIE – Jeux Icariens, acrobatie surprenante

