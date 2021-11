Mini atelier culinaire à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen, 3 novembre 2021, Gundershoffen.

2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03 18:00:00

Gundershoffen 67110 Gundershoffen

Rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois à La Fabrique à Bretzels pour découvrir notre Mini-Atelier Culinaire fun et gourmand. C’est l’occasion pour petits et grands de tester leur créativité. Le mini-atelier est accessible à tout public et offert après la visite, au Bretzel’Bar !

+33 3 88 07 16 75

