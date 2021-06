Milonga bal tango – Festival Tango par la Côte Pleumeur-Bodou, 2 août 2021-2 août 2021, Pleumeur-Bodou.

Milonga bal tango – Festival Tango par la Côte 2021-08-02 15:00:00 – 2021-08-02 19:00:00 Salle polyvalente de l’Île-Grande Chemin de Pors Gwenn

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Milonga de la mer gratuite avec DJ Alain Sehan de Lannion. Les musiques choisies par Alain mêlent musiques alternatives et plus classiques.

Dégustation d’huîtres de l’Ile Grande ou assiettes toasts marins et vin blanc.

sha-ca@sha.asso.fr http://www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47

