Milonga – Avant concert Bidart, 24 novembre 2021, Bidart.

Milonga – Avant concert 2021-11-24 18:30:00 – 2021-11-24 Bibliothèque Toki Toki 1 rue des Ecoles

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tout public à partir de 7 ans.

L’OSPB- IO propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de la découverte d’une œuvre, d’un compositeur, d’un artiste.

Ces moments conviviaux et musicaux animés par Julie Charles, historienne de la musique et professeur de culture musicale au conservatoire, sont gratuits et ouverts à tous.

Elle sera accompagnée de Philippe Ezcurra, soliste (accordéon et bandonéon), qui interprétera certains morceaux choisis.

Réservation souhaitée auprès de la bibliothèque.

+33 6 10 73 23 09

Biarritz Studio

