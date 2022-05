Mille et une danses Bourges, 24 mai 2022, Bourges.

Mille et une danses Bourges

2022-05-24 20:00:00 – 2022-05-25

Bourges Cher Bourges

12 EUR 12 26 L’année 2021 a une saveur particulière pour le chorégraphe et danseur Thomas Lebrun. Il fête les vingt ans de sa compagnie Illico et ses dix ans à la direction du Centre Chorégraphique National de Tours. Il crée à cette occasion Mille et une danses, une épopée chorégraphique et émotionnelle, à la fois album de souvenirs et manifeste pour l’avenir.

Danses : Mille et une danses

info@mcbourges.com +33 2 48 67 74 74 http://www.mcbourges.com/

Frederic Iovino

Bourges

