Mille Choeurs pour un regard Salle André Ravache Le pouliguen, dimanche 24 mars 2024.

Les chorales La Baie Blanche du Pouliguen et Les voix du Sillon de La Chapelle-Launay chantent pour l’association Retina.

Participation libre au profit de l’association Retina en faveur de la recherche médicale en ophtalmologie.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 31 79 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 99 47 25 »}, {« type »: « email », « value »: « choraledelabaieblanche@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/mille-choeurs-pour-un-regard-le-pouliguen.html »}]

CULTURE SOLIDARITE