Millau-Larzac, 1971-1981, anniversaire d’une lutte ————————————————– Pour les 50 ans de la lutte du Larzac, le service archives-patrimoine de la ville de Millau propose une exposition « Millau-Larzac 1971-1981 : 10 années de lutte ». Retracer ces dix années de lutte dans toutes ses composantes : humaines, sociales, économiques, environnementales… a pu se faire grâce à la richesse des archives conservées par la ville. Et c’est bien de cela dont il est question, faire état des relations entre la ville de Millau et la lutte des paysans du Larzac. Parce que Millau c’est en partie le Larzac et qu’un certain nombre de fermes concernées par le projet d’extension du camp militaire se trouve sur le territoire de la commune…. [> Pour en savoir plus](https://www.millau-patrimoine.fr/Blog/Post/3149/Exposition-1971-1981-la-lutte-contre-l-extension-du-camp-militaire-du-Larzac)

19 personnes maximum + pass sanitaire

Exposition consacrée à l'anniversaire de la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac (1971-1981). Hôtel de Tauriac 16, rue Droite, 12100 Millau

