Midi-Rhapsodie, une exposition musicale – Déodat de Séverac

Du 25 juin au 2 octobre 2021 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Découvrir, ressentir, écouter Assistez à un spectacle immersif, musical et onirique, pour découvrir en sons et en images la vie et l’œuvre de Séverac, depuis son enfance à Saint-Félix jusqu’à son installation à Céret, en passant par le Paris éclatant de la Belle Époque et son bouillonnement artistique. Jouez Séverac Décomposez et recomposez la pièce pour piano Baigneuses au soleil, faite de jeux aquatiques, de corps qui s’ébrouent dans l’eau, de miroitement du soleil, d’embruns, d’écume et de vagues… La scène de plage à Banyuls prend vie et sonne sous vos doigts grâce à la force de suggestion de la musique de Déodat de Séverac. Le Parnasse occitan Déodat de Séverac est aussi présent sur les murs de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, dans la grande salle de lecture : sur la fresque du Parnasse occitan, Marc Saint-Saëns l’a en effet immortalisé en 1935 à la manière antique, en compagnie d’autres artistes méridionaux : Antonin Perbosc, Camille Soula, Paul-Jean Toulet, Aristide Maillol, Antoine Bourdelle… Un dispositif ludique vous guide parmi eux. À l’aube dans la montagne Observez la fabrique de la création musicale. Composer, corriger, griffonner, reprendre, raturer… Les partitions manuscrites successives de la mélodie pour piano À l’aube dans la montagne témoignent de la créativité jamais assouvie du compositeur, dans toutes les phases avant l’impression finale. Notes de programme Écoutez les musiques jouées en concert dans le cadre de l’événement, puis présentées et analysées. L’occasion de découvrir le travail de « prêter vie » à l’intention du compositeur, commenté par les interprètes. La collection numérique Ébauches, esquisses, partitions autographes, œuvres inédites, iconographie. Entrez dans les archives personnelles de Déodat de Séverac et retrouvez ces trésors numérisés en libre-accès sur les bibliothèques numériques Rosalis et Galllica. Un catalogue virtuel Poursuivez votre immersion dans le monde de Déodat de Séverac grâce à un catalogue virtuel destiné à prolonger l’exposition, accessible sur Rosalis, la bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse. Réalisée en partenariat avec le Département musique de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, cette visite propose un parcours musical, des articles thématiques, des éclairages de musicologues, des interviews d’artistes et des podcasts pour aller plus loin dans la connaissance de l’univers du compositeur. https://expo.rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/deodat-de-severac JOURNÉE INAUGURATION Vendredi 25 juin dès 11h30 VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION Tous les samedis à 16h Inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse



