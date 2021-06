Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Midi du musée : Unique & multiple Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Midi du musée : Unique & multiple Montbéliard, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Montbéliard. Midi du musée : Unique & multiple 2021-07-01 12:30:00 – 2021-07-01 13:30:00

Montbéliard Doubs EUR Une incursion dans l’art de Jean Messagier

Visite commentée Jean Messagier (1920-1999), personnage unique aux multiples facettes, est l’auteur d’une œuvre prolifique. Dès les années 1940, il s’intéresse aux arts graphiques.

Estampes – multiples – ou dessins – uniques, il s’essaye tout au long de sa carrière à diverses techniques et aboutit à une production pléthorique, riche par le nombre et la variété. > Entrée libre

> Réservation au 03 81 99 22 57 musees@montbeliard.com +33 3 81 99 22 61 Une incursion dans l’art de Jean Messagier

Visite commentée Jean Messagier (1920-1999), personnage unique aux multiples facettes, est l’auteur d’une œuvre prolifique. Dès les années 1940, il s’intéresse aux arts graphiques.

Estampes – multiples – ou dessins – uniques, il s’essaye tout au long de sa carrière à diverses techniques et aboutit à une production pléthorique, riche par le nombre et la variété. > Entrée libre

> Réservation au 03 81 99 22 57

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbéliard Adresse Ville Montbéliard