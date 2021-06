Midi découverte Rouen, 15 juin 2021-15 juin 2021, Rouen.

Midi découverte

du mardi 15 juin au mardi 5 octobre à Rouen

Nouveau thème : STATUES Monument aux morts des forains, place Boulingrin = 04/05 En France, cet ouvrage est l’unique monument aux morts spécifiquement dédié aux forains. Son établissement à Rouen, place du Boulingrin, n’est pas dû au hasard et rappelle la place privilégiée que la foire occupe dans l’Histoire de la ville depuis le Moyen-Âge. Chaque année depuis sa construction en 1930, le Monument aux Forains permet l’organisation de commémorations intégrées aux festivités de la Foire Saint Romain. Rendez-vous place du Boulingrin devant le Monument aux Morts Monet, place St Amand = 15/06 Aviez-vous déjà remarqué le buste de Claude Monet qui trône fièrement au milieu de la place Saint-Amand ? Cette statue nous emmènera sur les pas du plus célèbre des peintres impressionnistes qui représenta Rouen à plusieurs reprises. Après cette visite, vous deviendrez incollable sur celui qui a rendu internationalement célèbre notre Cathédrale. Corneille, théâtre des arts = 06/07 Après le « Grand Condé » à Paris, le « Grand Corneille » à Rouen. La statue de l’auteur du Cid par le sculpteur, David d’Angers a été inaugurée en 1834 sur le pont portant le nom du dramaturge. Elle a survécu à la deuxième guerre ! Depuis 1957, elle est érigée sur le parvis du Théâtre de Rouen. Rendez-vous sur le parvis devant le Théâtre des Arts. Rollon et Verhaeren, jardins hôtel de ville = 17/08 Le jardin de l’Hôtel de Ville nous offre une multitude de points d’intérêt, quel que soit l’endroit où l’on porte son regard. Sculptures et bustes se découvrent au gré des allées de ce jardin du XIXème siècle. La statue du fondateur de ce qui deviendra le puissant duché de Normandie, dont la fière posture laisse présager toute l’importance qu’aura le duché au Moyen-âge. Le buste du poète Emile Verhaeren, poète influencé par le symbolisme, lié à Rouen par sa mort tragique en 1916. Flaubert, place des Carmes = 14/09 2021 : année Flaubert, bicentenaire de sa naissance mais Rouen, sa ville natale, a bien tardé à lui rendre hommage, venez en apprendre davantage sur ce grand écrivain. Rendez-vous place des Carmes au pied de la statue La statuaire du musée des Beaux-Arts = 05/10 Débuté en 1876, le musée bibliothèque de Rouen fût pensé comme un « Palais des Arts ». Sur l’ensemble de sa façade se côtoient allégories et figures du Panthéon normand. Levons les yeux et partons à leur rencontre. Rendez-vous Esplanade Marcel Duchamp devant le Musée des Beaux-Arts

Tarifs 8 € / 6 € / gratuit moins de 12 ans

Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir ou redécouvrir l’histoire des statues rouennaises. 1 Mardi 12h30 par mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T12:30:00 2021-06-15T13:15:00;2021-07-06T12:30:00 2021-07-06T13:15:00;2021-08-17T12:30:00 2021-08-17T13:15:00;2021-09-14T12:30:00 2021-09-14T13:15:00;2021-10-05T12:30:00 2021-10-05T13:15:00