Micro ouvert chanson française Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 26 novembre 2021, La Ciotat. Micro ouvert chanson française

du vendredi 26 novembre au vendredi 10 décembre à Club Convergences 1, Place Evariste Gras

Avec Rémi à la guitare et Martin à l’accordéon (Macadam Bazar – Zoulouzbek band) Prends le micro dans un répertoire chanson française (Renaud, Brassens, Piaf, Gainsbourg, Mano Solo, les Ogres de Barback, La rue Ketanou…) ♫♫♫ Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:59:00;2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T23:59:00

