Mick Flannery & Susan O’Neill – Chapel Sessions Centre Culturel Irlandais, 2 décembre 2021, Paris.

Mick Flannery & Susan O’Neill – Chapel Sessions

Centre Culturel Irlandais, le jeudi 2 décembre à 19:30

L’album _In the Game_ réunit deux auteurs-compositeurs-interprètes folk-blues à la voix envoûtante et à l’écriture sensible. Le premier, Mick Flannery, compte depuis quelques années parmi les plus appréciés d’Irlande : trois de ses six albums studio se sont hissés à la première place des charts irlandais. La seconde, Susan O’Neill aka SON, est déjà reconnue comme “l’un des secrets les mieux gardés d’Irlande”, un talent à suivre de très près. Fin 2019, les deux artistes co-écrivent le duo “Baby Talk”, qui totalisera un million de streams et sera récompensé par le prix de la Chanson originale de l’année aux RTE Radio 1 Folk Awards 2020. Devant le succès phénoménal de leur première collaboration, ils enregistrent l’été dernier un opus de treize titres, qui raconte l’histoire d’une relation amoureuse, avec ses hauts et ses bas. Dans le cadre intimiste de la chapelle, Mick et Susan viendront partager avec nous ces chansons teintées de désir, de joie, de chagrin, de mélancolie ou de désespoir. Une soirée qui, sans nul doute, résonnera pendant très longtemps.

15€ (vin chaud offert), réservation conseillée – Le CCI vous accueille dans le cadre des consignes sanitaires.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:30:00 2021-12-02T21:00:00