Michelle David & the True Tones Centre socioculturel François Rabelais, 22 octobre 2021, Changé.

Michelle David & the True Tones

Centre socioculturel François Rabelais, le vendredi 22 octobre à 20:30

Construite sur la base d’un mélange de paroles gospel habillées de Soul, Rhythm and Blues, funk et Afrobeat, elle diffuse un message universel d’amour, d’espoir, de pouvoir et d’inspiration. Onno Smit, Paul Willemsen et Michelle David réinventent la musique gospel de manière subtile et totale. Ils reviennent à l’origine et à l’essence de la musique, en y apportant une vision nouvelle. Attendez-vous à participer à un évangile version 21e siècle, entre soul music, funky et Afrobeat ! [michelledavidandthetruetones.com](https://michelledavidandthetruetones.com) ### 1re partie : March Mallow Dans le plus pur style de l’époque, l’ambiance est satinée et le son est au plus proche. March Mallow fait revivre la musique des années 50 autour de Nat King Cole et Billie Holiday, et nous plonge dans l’atmosphère jazzy des caveaux new-yorkais… Chaque concert de March Mallow est un voyage dans le temps ! _Co-réalisation Diverscènes/Centre Rabelais_ _Restauration sur place dès 19h sur réservation_

Tarif plein : 19 € / Réduit : 17 € / Adhérents Diverscènes, Rabelais, Superforma : 15 € / Enfants : 12 €

La musique de Michelle David & The True Tones (anciennement The Gospel Sessions) est une musique qui nourrit le cœur et apaise l’âme.

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:00:00