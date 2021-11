Mezzanine en direct d’Architect@work Parc des expositions Bordeaux, 2 décembre 2021, Bordeaux.

Mezzanine en direct d’Architect@work

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Parc des expositions Bordeaux

Mezzanine installe son studio radio sur le salon Architect@work et ouvre sa grille d’antenne avec une programmation dédiée. Nous écouter en direct du salon : [www.mezzanine.archi](http://www.mezzanine.archi) clic « play » entre 11h et 19h > Jeudi et vendredi à 12h30, deux émissions en public et en direct avec des architectes issus de toute la région, participants et lauréats des précédentes éditions du *Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine > Jeudi à 11h, retransmission de la conférence « L’Institut Xingu en Amazonie : construire l’inconstructible » par **Olivier Raffaëlli**, architecte associé, **Triptyque Architecture** > Jeudi à 14h, rediffusion d’archives « Rumeurs d’Archi » en lien avec la thématique du salon : **Dominique Gauzin-Müller**, architecte « Architecture écologique » > Jeudi à 16h30, rediffusion d’archives « Rumeurs Radio » en lien avec la thématique du salon : sélection de capsules autour de l’exposition « Constellation.s » produite par arc en rêve centre d’architecture en 2016. > Jeudi à 17h, retransmission de la conférence « Architecture sobre et joyeuse » par **Gauthier Claramunt** et **Alexandre Crampes**, architectes associés, **Dauphins Architecture** > Jeudi à 18h, rediffusion d’archives « Rumeurs d’Archi » en lien avec la thématique du salon : **Philippe Madec**, architecte & urbaniste « Portrait » > Vendredi à 13h30, retransmission de la conférence « Less aesthetics, more ethics » par **Duncan Lewis**, architecte designer, **Scape Architecture** > Vendredi à 15h, retransmission de la conférence « Matière et contexte » par **Hervé Potin**, architecte associé, **Guinée*Potin** > Vendredi à 16h30, rediffusion d’archives « Rumeurs d’Archi » en lien avec la thématique du salon : **Claude Figureau**, paysagiste « la Tour végétale » de Nantes en collaboration avec l’architecte Edouard François > Vendredi à 18h, rediffusion d’archives « Rumeurs d’Archi » en lien avec la thématique du salon : **Marika Frenette**, **Wigwam Conseil** « la Haute Qualité Environnementale » Consultez l’ensemble des projets du PRAd’A : [www.palmares.archi](http://www.palmares.archi)

Le 308-MA, en partenariat avec Expo Conseil et Rumeurs Radio, présente 18h de programmation radio depuis le salon Architect@work : deux émissions autour du PRAd’A et des rediffusions de conférences.

Parc des expositions Bordeaux, Bordeaux



