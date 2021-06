Meyras Ville Etape Centre de vacances Les portes de l’Ardèche, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Meyras.

Meyras Ville Etape

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet à Centre de vacances Les portes de l’Ardèche

Thématique du séjour : Terre de cyclisme, le département de l’Ardèche accueille et organise des événements en lien avec la pratique du vélo. Les notions de « savoir rouler » seront au cœur de ce séjour avec plusieurs périodes de pratiques et une sensibilisation aux bonnes attitudes à adopter lorsqu’on fait de vélo sur route ou du VTT. Ce sera également l’occasion de faire de redécouvrir la géographie de notre département, travailler sur les distances ou l’histoire patrimoniale et géologique, de s’évader par différentes activités de pleine nature. Activités dominantes : • Des temps de travail en classe, avec des enseignants de l’Education Nationale, en lien avec la thématique développée ci-dessus, et des temps éducatifs organisés par journée. • 1 séance d’initiation au VTT : découverte du vélo (les différentes parties, les termes techniques …) et des différentes postures à adopter sur un vélo lors d’une randonnée, par un moniteur diplômé • 1 sortie à la journée VTT / Land’Art : une journée de ballade en VTT en Ardèche, accompagné par un moniteur diplômé, avec une grande pause méridienne lors de laquelle une activité Land’Art sera proposée par les animateurs ; les groupes seront composés et les parcours seront proposés en fonction du niveau des jeunes • 1 demi-journée de jeux et d’ateliers sur la prévention routière, à vélo, mais également à pied, en transport en commun, etc. Cet atelier est proposé par une association partenaire de la FOL. • 1 séance d’Escalade sur un mur naturel à Jaujac • 1 après-midi de détente de baignade dans l’Ardèche • Des activités, des jeux, et des veillées proposées par les animateurs en lien avec la thématique développée ci-dessus, et les temps d’enseignement.

620

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T15:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T12:00:00