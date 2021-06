MEUSE FM, FÊTE LA MUSIQUE! Verdun, 21 juin 2021-21 juin 2021, Verdun.

MEUSE FM, FÊTE LA MUSIQUE! 2021-06-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-21 23:50:00 23:50:00

Verdun Meuse Verdun

Meuse Fm se mobilise pour la Fête de la Musique. Il n’est pas possible d’assister dans la rue à la fête de la Musique en raison des contraintes sanitaires, pas grave elle sera numérique et elle aura bien lieu. Des 21h00 le 21 juin 2021, Meuse Fm donne la parole et les notes aux chanteurs, chanteuses et groupes locaux avec différents styles de musique.

Rendez vous sur nos ondes de Meuse Fm Bar Le Duc (99.00), Commercy (90.50) et Verdun (95.00) ainsi que sur nos supports numériques (Appli, TV, Site Web et Facebook) pour 3 h d’émission 100% musique.

Ils seront présents, Matyld, Dimitri Noel, Ankawa, Adam, M.O.K.O, Emilie Karl, Alive, Faouzi, Florent Brack, Nona’M et Rispa/THM. Ecoutez notre émission Fête de la Musique depuis votre salon, votre voiture ou encore au restaurant avec votre téléphone!

@MeuseFm – @Ministère de la culture

