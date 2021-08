Mets et Mots d’Amou Amou, 25 septembre 2021, Amou.

Mets et Mots d’Amou 2021-09-25 – 2021-09-26

Amou Landes Amou

12 EUR Un concert de chansons gourmandes, deux lectures musicales, une conférence

sur les recettes de la lecture à voix haute, une autre sur trente mille ans

d’alimentation, une exposition de photographies de « Festins Littéraires » par

Charles Roux (en partenariat avec le Musée de la faïence et des arts de la table

de Samadet), une rencontre de passionnés autour du magicien d’Eugénie-les-

Bains, Michel Guérard : le temps d’un week-end en Chalosse, entre Amou,

Gaujacq et Brassempouy, les 25 et 26 septembre, Mets et Mots d’Amou et des

Luys réunit artistes et personnalités Marie Christine Barrault et Pascal Contet,

Christophe Lavelle, Éric Lareine et Alexis Kune, Lucrèce Sassella et Antoine

Sahler afin de célébrer l’amour de la gastronomie et de la langue françaises.

L’événement est agrémenté d’une dégustation, d’ateliers d’écriture et de cuisine.

+33 5 58 89 02 25

dernière mise à jour : 2021-08-06 par