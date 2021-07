Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Soul Trip / Collectif Unissons Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Soul Trip / Collectif Unissons
Caudebec-lès-Elbeuf, 30 juillet 2021

Caudebec-lès-Elbeuf, le vendredi 30 juillet à 19:00

SOUL TRIP est un quator soul-pop franco-britannique formé par la chanteuse anglaise, installée près de Fécamp, Lauren Gold, le pianiste rouennais Mathieu Nogues, le batteur Elbeuvien Stéphane Moureu, et le bassiste Pierrotin Lionel Tabar. Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à chacun de reconnaître. RDV Place Jean Jaurès

Gratuit sur entrée libre

