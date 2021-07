Maromme Parc signa Maromme, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Quand on vous aime comme ça Parc signa Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Parc signa, le dimanche 18 juillet à 16:00

Cabaret littéraire « Quand on vous aime comme ça » : succession de chansons et de textes autour de la thématique amoureuse, des années 20 à nos jours, adaptés pour l’occasion en plein air. Un pianiste et une interprète.

Gratuit sur entrée libre

2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T17:00:00

