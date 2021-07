Métropole Rouen Plein R : Pacific festival / Home Factory Atelier 231,Sotteville-lès-Rouen, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Sotteville-lès-Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Pacific festival / Home Factory

du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet à Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen

**Pacific festival : des musiques de l’instant** ———————————————— Toujours changeantes, ces musiques à vivre dépendent de qui les écoute et de quand elles sont jouées, comment, par qui … L’artisanat musical, voilà de quoi il s’agit. Venez donc à la rencontre de tous ces œuvriers, qui créent et partagent leur travail en marge des circuits industriels. **Le Pacific festival** propose de mettre en avant cette diversité, ce qui fait qu’on est tous différents, incomparables et égaux à travers ces trois jours de musique, rencontres et échanges dans Rouen et notre bonne ville de Sotteville, dont le passé ouvrier continue de nous inspirer. La Mèche (Vibrants Défricheurs), Le bal des Musiques à Ouïr, Toukadime DJ set, Fantazio et Francesco Pastacaldi, Marc Ribot « Ceramic Dog », Napoleon Maddox & Sorg, Journal Intime, Papanosh et André Minvielle « Prévert Parade ». _Infos : homefactory.live_

Gratuit sur entrée libre

Pacific festival : des musiques de l’instant

Atelier 231,Sotteville-lès-Rouen 1 rue Denis Papin, Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T23:00:00;2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:00:00;2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T20:00:00