Clos de la Ferme, Ymare, le vendredi 30 juillet à 19:00

Brouhaha au centre du village. Quatre personnages étranges ont investi la place du marché ou le jardin public. Ils déballent des costumes, assemblent des planches de bois, du tissu, de la bâche. Une scène apparaît. Il y aura donc une représentation, un spectacle. « Une sorte de spectacle, un spectacle en chantier » précise d’emblée la troupe aux spectateurs. L’objectif : Raconter l’histoire de Molière et en même temps celle d’une troupe qui crée un spectacle sur Molière, en jouant sur les parallèles entre les deux époques. Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir un destin tout tracé : il sera tapissier du roi comme son père et son grand-père avant lui. Pourtant le jeune homme brûle d’une passion dévorante : le théâtre. Il rêve de devenir un grand tragédien. Dans ce spectacle, nous suivrons Molière de ses débuts difficiles jusqu’à ses premiers succès. Comment faire accepter sa vocation à son père ? Pourquoi le succès n’est-il pas au rendez-vous ? Doit-il renoncer à la tragédie et accepter sa prédisposition pour la comédie ? Ce spectacle est joué en plein air, au cœur des villes et villages, comme le faisait Molière et sa troupe pendant ses 13 années en province. Il s’agit ici de montrer les coulisses d’une représentation en train de se faire. Notre volonté est d’interroger le théâtre populaire, de s’inspirer des formes traditionnelles en les confrontant à notre modernité.

Gratuit sur entrée libre

