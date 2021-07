Métropole Rouen Plein R : Les matins sauvages / Nos années sauvages Vitrine du local « Nos années sauvages », 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Rouen.

du vendredi 16 juillet au vendredi 27 août à Vitrine du local « Nos années sauvages »

Né sous l’impulsion de **Thomas Cartron** et **Sylvain Wavrant**, **Nos Années Sauvages** est un outil de rencontre entre des artistes hétéroclites, une plateforme de projets pluridisciplinaires. Nos Années Sauvages s’engage depuis 2012 afin de décloisonner les disciplines et de favoriser les échanges à travers des projets manifestes, des expositions, des projections, des publications, des actions culturelles et pédagogiques… Le projet **Les Matins Sauvages** est à la fois une réponse au manque d’espace et de visibilité pour les artistes et un contrepied à la profusion d’images publicitaires et commerciales qui envahissent notre quotidien. Les artistes sélectionné.e.s pour ces expositions « en vitrine » ont chacun une approche singulière de la pratique photographique, mais ils et elles se posent la question des processus de fabrication des images et des moyens pour les diffuser. Si les paradigmes de notre société place l’image au centre des nos rapports, il s’agira ici de proposer un espace pour le dialogue avec des images poétiques, engagées, extraites des projets de ces jeunes artistes français, belges, argentins… **De juin à septembre 2021**, les artistes sélectionné.e.s exposeront successivement une photographie sur la vitrine d’un local du centre-ville de Rouen — située au 1, rue de la Seille — au rythme d’un.e nouvel.le artiste toutes les deux semaines. Chaque nouvel accrochage fera l’objet d’un vernissage le matin, autour de cafés et croissants. Des images pour commencer la journée, pour renouveler nos regards. Des images de désir.

Gratuit sur entrée libre

Vitrine du local « Nos années sauvages » 1 rue de la Seille, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:00:00