Métropole Rouen Plein R : Huit Nuits Abbaye Saint-Georges, 21 août 2021, Saint-Martin-de-Boscherville.

Abbaye Saint-Georges, le samedi 21 août à 16:00

Huit Nuits, trio entre Chanson Française et Musique Actuelle, mêle savamment poésie, violoncelle, guitare, voix entrelacées, et percussions. Parrainés par la salle musiques actuelles Le 106, et la scène conventionnée chanson française Le Trianon Transatlantique, ils bénéficient également du soutien de la DRAC, de la région Normandie, et de la SACEM. Leur nouvel EP _Entre Deux Mondes_ sorti en mars 2019, parachève la rencontre entre leur plume singulière et leur musique hybride. Cette saison marque également le début de leur collaboration avec Julien Soulié du FAIR, Caroline Guaine, directrice du Décor de l’Envers et du Mégaphone Tour, le FAR, et le réseau Rman, dans le cadre du dispositif GO+. La Huitième Nuit commence au nord de nulle part, rendez-vous d’un public nyctalope. Chacun revêt sa peau de manque, dans cet entre deux mondes, l’oreille affamée. Et puis, ça part. Manon et Pierrick, véritable chimère à deux têtes, dont les talents si conjugués semblent provenir du même cerveau, se partagent chant, guitare et violoncelle avec une spontanéité déconcertante. Intramuros, fenêtre ouverte sur l’espoir. Hors saison, la réalité s’écume. Les timbres se mêlent, créent l’illusion d’une voix double, la mélodie se pare d’accords simples et profonds, et la magie opère immédiatement sur leurs titres aigres-doux aux textes oniriques. Le batteur percussionniste Bertrand Geslin finalise l’osmose de son jeu subtil et imagé. À eux trois, ils raviveront vos sentiments enfouis. La mer n’est pas si loin. Photographies © Fred Margueron

Gratuit sur entrée libre

