METRO ADOS – STAGE —————— CRÉER UN CLIP VIDÉO AVEC LE COLLECTIF DE VIDÉASTES [LE PETIT COWBOY](https://www.lepetitcowboy.com/) ET [KATCROSS](https://www.katcross.com/) (electro-rock) ———————————————————————————————————————————————————— _[Stage Ado – collaboratif / participatif]_ **Ecrivons et réalisons un clip pour parler du sexisme !** _C’est quoi le sexisme ?_ _Comment en parler au travers d’un clip vidéo ?_ C’est en partant de vos idées et de vos envies que nous écrirons un scénario pour parler du sexisme. Ensemble nous le mettrons en images et en musique. Sur ces 3 jours vous découvrirez les dessous de la réalisation d’un clip : * Écriture d’une ou plusieurs histoires, sur quels tons (réaliste, décalé…) ? * Repérage et choix des lieux, travail de storyboard* * Répétition, mise en scène, jeu d’acteur-trice… * Apprentissage des techniques de tournage (images et lumière) * Dérushage** : quelles images sur quels sons ? Pour la partie création musicale nous aborderons plusieurs points : * Méthodologie de composition musicale : de la page blanche, au rythme, jusqu’à la mélodie. * Voix chantée ou parlée ? * Définir une ambiance musicale avec les effets sonores. * Survol des techniques de composition en musiques Électronique (séquenceur, sampleur, boite a rythme, synthétiseur) Afin d’avoir le temps nécessaire à cette expérimentation dédiée uniquement à la réalisation, le montage du clip sera effectué la semaine suivante par l’équipe du petit cowboy (diffusion du clip le 5 mars au Metronum). **Plus qu’un simple stage, nous voulons créer un vrai moment ludique et créatif où votre parole et vos idées seront mises à l’honneur.** _* mise en dessin des plans tournés_ _** visionnage et choix des images_ [_[https://www.youtube.com/watch?v=WuuSIVboK60](https://www.youtube.com/watch?v=WuuSIVboK60)_](https://www.youtube.com/watch?v=WuuSIVboK60) — > **Stage du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021** **de 10h à 17h (pause repas de 12h30 à 14h)** > **Ouvert à 10 personnes maximum avec une parité souhaitée !** **> 34€ / 38€ pour les 3 jours de stage** (sur inscription dans la limite des places disponibles par mail [[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](mailto:ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)](mailto:ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)) > [[https://metronum.festik.net/stage-ado-avec-le-collectif-de-videastes-le-petit-cowboy-et-le-groupe-katcross/1](https://metronum.festik.net/stage-ado-avec-le-collectif-de-videastes-le-petit-cowboy-et-le-groupe-katcross/1)](https://metronum.festik.net/stage-ado-avec-le-collectif-de-videastes-le-petit-cowboy-et-le-groupe-katcross/1) **> Stage Ado (13/16 ans)** _Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T17:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T17:00:00