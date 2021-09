Étoile-sur-Rhône ATELIER LES PETITS POTS DANS LES GRANDS Drôme, Étoile-sur-Rhône METIERS D’ART / Atelier LES PETITS POTS DANS LES GRANDS, Axelle CHABRIER, céramiste à Etoile-sur-Rhône, ATELIER LES PETITS POTS DANS LES GRANDS Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

**Atelier LES PETITS POTS DANS LES GRANDS** Axelle Chabrier – céramiste 9 grande rue, Etoile-sur-Rhône 06 72 89 78 73 – [[http://lespetitspots.wixsite.com/poterie](http://lespetitspots.wixsite.com/poterie)](http://lespetitspots.wixsite.com/poterie)

Le port du masque est obligatoire.

Visite de l’atelier, explications, vente des petits pots en argiles rouges ou blanches engobées, décorés au crayon céramique au rendu fusain. Démonstrations. ATELIER LES PETITS POTS DANS LES GRANDS 9 Grande Rue, 26800 ETOILE SUR RHONE Étoile-sur-Rhône Beaugros Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

