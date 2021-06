« METABOLES » Jeanne Barret, 22 juin 2021-22 juin 2021, Marseille.

« METABOLES »

du mardi 22 juin au samedi 26 juin à Jeanne Barret

[http://www.metaboles.art](http://www.metaboles.art)h30 : Ouverture de l’évènement : vernissage des installations et visite de l’exposition en présence des artistes. Installation «Essaim» par Félix Blume, installation «Skotopoiesis» par Špela Petrič, sculpture «Brèches mécaniques» par Luce Moreau, vidéo «Sous réserve de» par Léna Hiriartborde, sculptures par Alexandre Chanoine. * 19h30 : Performance sonore et activation des sculptures par Alexandre Chanoine avec Félix Blume * 21h : «Codex Amphibia (Phonotaxis)» Concert de Thomas Tilly suivi de l’intervention «Codex amphibia : composer sur un fil». **MERCREDI 23 JUIN** * 14h : «Aquatocène» Performance sonore de Robertina Šebjanič suivie d’une discussion publique en présence des scientifiques Christian Tamburini, Thierry Perez et Delphine Thibault. * 15h30 : «Une voix parcourt le Rhône» Performance sonore par Julie Rousse suivie d’une rencontre avec l’artiste. * 17h30 : Visite de l’exposition en présence des artistes * 20h : Projection du film «Paparuda» et de «Southwind» par Maxime Berthou * 21h : Rencontre / Conférence avec Maxime Berthou et Mark Požlep à propos de leurs travaux récents * dégustation de ‘moonshine’ du projet Southwind + DJ set La Sirocco **JEUDI 24 JUIN** * 17h30 : Visite de l’exposition en présence des artistes * 19h : Rencontre / Conférence avec Félix Blume * 21h : Lecture / Performance de poésie sonore «Tutoriel Biohardcore» par Antoine Boute * 21h30 : PREMIÈRE Projection du film «Méraki» par Voogt **VENDREDI 25 JUIN** * 17h30 : Visite de l’exposition en présence des artistes * 18h30 : Rencontre / conférence avec Špela Petrič * 20h30 : Projection du film «Fountain» par The Wa et Olabo * 21h30 : Rencontre / Conférence avec The Wa + programmation de vidéos «The Wa & Friends» **SAMEDI 26 JUIN** * 15h : Invitation aux éditions Wild project * 16h30 : Projection des films « The Fish» par Jonathas de Andrade et «Curupira» par Félix Blume * 18h : Visite de l’exposition en présence des artistes * 18h30 : Performance «Rendez-vous à la source» par Lena Hiriartborde * 20h30 // Concerts // Zar Electrik + Postcoïtum Entrée à * PRIX LIBRE * Adhésion obligatoire aux Ateliers Jeanne Barret Petite restauration et bar sur place (Les Cuistotes) Accueil du public dans le respect des normes sanitaires en vigueur FERMETURE DU LIEU À 22H45 Métaboles est co-produite par 1979, Ateliers Jeanne Barret, D.D.A Contemporary Art, M2F Créations|LabGAMERZ et OTTO-Prod. www.metaboles.art

Prix libre + adhésion

♫INSTALLATIONS, PROJECTIONS, PERFORMANCES♫

Jeanne Barret Boulevard Sévigné, 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T19:30:00 2021-06-22T22:30:00;2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T22:30:00;2021-06-24T19:00:00 2021-06-24T23:00:00;2021-06-25T18:30:00 2021-06-25T22:00:00;2021-06-26T18:30:00 2021-06-26T22:30:00