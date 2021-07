Omonville Omonville Omonville, Seine-Maritime Messe de la Saint-Christophe Omonville Omonville Catégories d’évènement: Omonville

Seine-Maritime

Messe de la Saint-Christophe Omonville, 25 juillet 2021, Omonville. Messe de la Saint-Christophe 2021-07-25 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-25 15:00:00 15:00:00

Omonville Seine-Maritime Omonville La messe de la Saint-Christophe 2021 à Omonville débutera à 10h30.

Merci de garer vos véhicules avant la messe afin de pouvoir rejoindre la statue en groupe à pied après la messe en priant et en chantant.

Des médailles, porte-clés et des veilleuses seront en vente.

A l’issue de la bénédiction aura lieu un verre de l’amitié, suivi d’un pique-nique sur l’aire de repos. La messe de la Saint-Christophe 2021 à Omonville débutera à 10h30.

Des médailles, porte-clés et des veilleuses… +33 9 62 22 06 71

A l'issue de la bénédiction aura lieu un verre de l'amitié, suivi d'un pique-nique sur l'aire de repos. dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux

